Торрейра может покинуть «Атлетико» спустя четыре месяца. На него претендует «Монако»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», может сменить команду в зимнее трансферное окно.



Как сообщает AS, футболист может в ближайшее время покинуть «матрасников» из-за недостаточного количества игровых минут. При таком раскладе Лукас вернётся в расположение «Арсенала», после чего, вероятно, уйдёт в ещё одну аренду. Главным претендентом на то, чтобы заполучить уругвайца на оставшуюся часть сезона, является «Монако».



Торрейра перешёл в «Атлетико» в октябре прошлого года. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 9 матчах испанской Примеры, в которых забил 1 гол.



За «Арсенал» Лукас выступает с 2018 года. До этого он играл за «Сампдорию» и «Пескару», а в сборную Уругвая вызывается с 2018 года.

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