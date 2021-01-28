Алекс Крал ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал ответил на вопрос о своём будущем в московском клубе.
«Если по поводу будущего, то для меня главное, что скажет агент. Когда будет реальный вариант, мы поговорим. Но сейчас у «Спартака» нет ни одного предложения по поводу моего трансфера. Подчеркну, ни одного реального предложения, поэтому в данный момент я работаю для «Спартака».
Всё может произойти за один день. В то же время, чтобы трансфер состоялся, должно сложиться очень много факторов. Здесь недостаточно просто желания: насколько клуб заинтересован, что за ситуация в команде, есть ли шансы получать игровое время на новом месте, сколько готовы заплатить «Спартаку» и так далее.
Не исключаю вариант, при котором останусь в «Спартаке» до истечения контракта. Мне нужно быть очень осторожным при выборе нового клуба. Даже когда ты думаешь, что всё прекрасно, зачастую это всё равно лотерея», — цитирует Крала «Матч ТВ».
Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс вызывается с прошлого года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги хавбек отдал 3 результативные передачи.
- 28 января 2021
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:16
-
12:08
-
11:49
-
11:40
-
11:39
-
11:32
-
11:16
-
10:57
-
10:44
-
10:33
-
10:11
-
10:01
-
09:43
-
09:39
-
08:30
-
07:55
-
07:37
-
07:24
-
07:11
-
06:13
-
05:57
-
05:44
-
05:30
-
05:13
-
04:44
-
04:27
-
04:16
-
04:04
-
03:27
-
03:12
-
02:54
-
02:36