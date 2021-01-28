Алекс Крал ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал ответил на вопрос о своём будущем в московском клубе.



«Если по поводу будущего, то для меня главное, что скажет агент. Когда будет реальный вариант, мы поговорим. Но сейчас у «Спартака» нет ни одного предложения по поводу моего трансфера. Подчеркну, ни одного реального предложения, поэтому в данный момент я работаю для «Спартака».



Всё может произойти за один день. В то же время, чтобы трансфер состоялся, должно сложиться очень много факторов. Здесь недостаточно просто желания: насколько клуб заинтересован, что за ситуация в команде, есть ли шансы получать игровое время на новом месте, сколько готовы заплатить «Спартаку» и так далее.



Не исключаю вариант, при котором останусь в «Спартаке» до истечения контракта. Мне нужно быть очень осторожным при выборе нового клуба. Даже когда ты думаешь, что всё прекрасно, зачастую это всё равно лотерея», — цитирует Крала «Матч ТВ».



Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс вызывается с прошлого года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги хавбек отдал 3 результативные передачи.

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