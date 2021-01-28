Алекс Крал: обычно меня рубит после одного пива

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, как относится к алкогольным напиткам.



«Я не пью по ходу сезона, это повышает риск травм. Боюсь этого. Если играешь в элитном дивизионе, вне зависимости от чемпионата и его уровня, то должен тренироваться и играть в крайне конкурентной среде. Риск травм велик, поэтому лучше исключить алкоголь. Но во время отпуска могу себе позволить немного.



Бутылку один не выпью, потому что слишком слаб: обычно меня рубит после одного пива. Вообще, алкоголь во время отпуска — это нормально, он помогает расслабиться. Крепкий алкоголь? О нет, мне нравится что-нибудь сладкое, крепкий алкоголь вообще не для меня», — цитирует Крала «Матч ТВ».



Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс вызывается с прошлого года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги хавбек отдал 3 результативные передачи.

Алекс Крал ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»