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Защитник «Наполи», которым интересовался «Спартак», стал одноклубником Кокорина

Защитник «Наполи», которым интересовался «Спартак», стал одноклубником Кокорина
Футбол / Италия 0
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«Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника «Наполи» Кевина Малку.

29-летний французский футболист присоединился к «фиалкам» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. За «Фиорентину» Кевин будет выступать вместе с российским нападающим Александром Кокориным, присоединившимся к команде на днях.

Ранее сообщалось, что в услугах Малку заинтересован московский «Спартак».

Малку перешёл в «Наполи» из «Лилля» в 2018 году за € 12 млн. Действующий контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кевина в € 7 млн.

В нынешнем сезоне Малку принял участие лишь в 2 матчах итальянской Серии А и суммарно провёл на поле 31 минуту. Ещё в 7 встречах он оставался на скамейке запасных.

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