Александр Кокорин определился с игровым номером в «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин будет выступать в итальянском клубе под номером 91, сообщает пресс-служба «фиалок».
Напомним, 27 января нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Кокорин прилетел в Италию 25 января. По прибытии он прошёл медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.
Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
«Фиорентина» в 19 матчах набрала 21 очко и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А. В 20-м туре команда сыграет с «Торино». Встреча состоится 29 января, старт — в 22:45 мск.
- 28 января 2021
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