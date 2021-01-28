Пранделли: посмотрим, что Кокорин даст «Фиорентине». Я гибкий тренер
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о предстоящей адаптации нападающего Александра Кокорина в команде.
«В данный момент мы работаем над одной системой, но я гибкий тренер. Посмотрим, какие качества Саша сможет добавить команде», — приводятся слова Пранделли в «твиттере» «Фиорентины».
Кокорин прилетел в Италию 25 января, а спустя два дня клуб объявил о трансфере игрока из «Спартака». Контракт российского футболиста с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.
Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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