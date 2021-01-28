Брат Фёдора Чалова перешёл в сербский клуб. У него были варианты в Польше и Греции
Защитник Даниил Чалов, старший брат нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, продолжит карьеру в Сербии. Об этом сообщил его агент Джамал Акаев.
«Даниил подписал двухлетний контракт с клубом сербской Суперлиги – «Индия». Помимо Сербии были варианты в Польше и Греции, но после взвешивания всех деталей было принято решение сделать выбор в пользу «Индии».
P.S. Вызывает уважение, когда игрок не боится рискнуть, готов поменять зону комфорта для профессионального роста», — написал Акаев в своём «инстаграме».
Последним клубом Чалова был «Витебск», за который он выступал с 2019 года и который покинул на прошлой неделе. В ходе своей карьеры 26-летний футболист также защищал цвета «Шинника», «Мордовии», «Томи» и «СКА-Энергии».
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
15:54
-
15:54
-
15:44
-
15:24
-
15:17
-
14:53
-
14:44
-
14:35
-
14:31
-
14:17
-
13:50
-
13:42
-
13:36
-
13:33
-
13:14
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:16
-
12:08
-
11:49
-
11:40
-
11:39
-
11:32
-
11:16
-
10:57
-
10:44
-
10:33
-
10:11
-
10:01
-
09:43
-
09:39
-
08:30
-
07:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам