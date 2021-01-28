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Брат Фёдора Чалова перешёл в сербский клуб. У него были варианты в Польше и Греции

Брат Фёдора Чалова перешёл в сербский клуб. У него были варианты в Польше и Греции
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник Даниил Чалов, старший брат нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, продолжит карьеру в Сербии. Об этом сообщил его агент Джамал Акаев.

«Даниил подписал двухлетний контракт с клубом сербской Суперлиги – «Индия». Помимо Сербии были варианты в Польше и Греции, но после взвешивания всех деталей было принято решение сделать выбор в пользу «Индии».

P.S. Вызывает уважение, когда игрок не боится рискнуть, готов поменять зону комфорта для профессионального роста», — написал Акаев в своём «инстаграме».

Последним клубом Чалова был «Витебск», за который он выступал с 2019 года и который покинул на прошлой неделе. В ходе своей карьеры 26-летний футболист также защищал цвета «Шинника», «Мордовии», «Томи» и «СКА-Энергии».

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