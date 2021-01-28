ЦСКА разгромил испанскую «Мурсию» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборах в Испании московский ЦСКА разгромил испанскую «Мурсию». Встреча проходила на поле «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» в Кампоаморе и завершилась со счётом 5:0.



Счёт встречи открыл полузащитник «армейцев» Никола Влашич, отличившийся на 8-й минуте. На 33-й минуте преимущество укрепил Бактиёр Зайнутдинов. После перерыва ЦСКА полностью поменял состав. На 63-й минуте довёл дело до разгрома вышедший на поле нападающий Чидера Эджуке. На 80-й минуте отличился форвард Илья Шкурин. На 82-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Тигран Аванесян.



В следующем товарищеском матче ЦСКА встретится с тбилисским «Локомотивом» (5 февраля). По итогам 19 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает набравший 41 очко «Зенит», второе — ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.