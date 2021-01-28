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ЦСКА разгромил испанскую «Мурсию» в товарищеском матче

ЦСКА разгромил испанскую «Мурсию» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче на сборах в Испании московский ЦСКА разгромил испанскую «Мурсию». Встреча проходила на поле «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» в Кампоаморе и завершилась со счётом 5:0.

Счёт встречи открыл полузащитник «армейцев» Никола Влашич, отличившийся на 8-й минуте. На 33-й минуте преимущество укрепил Бактиёр Зайнутдинов. После перерыва ЦСКА полностью поменял состав. На 63-й минуте довёл дело до разгрома вышедший на поле нападающий Чидера Эджуке. На 80-й минуте отличился форвард Илья Шкурин. На 82-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Тигран Аванесян.

В следующем товарищеском матче ЦСКА встретится с тбилисским «Локомотивом» (5 февраля). По итогам 19 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает набравший 41 очко «Зенит», второе — ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 января 2021, четверг. 13:00 МСК
Мурсия
Мурсия, Испания
Окончен
0 : 5
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Влашич – 8'   0:2 Зайнутдинов – 33'   0:3 Эджуке – 63'   0:4 Шкурин – 80'   0:5 Аванесян – 82'
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