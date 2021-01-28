«Анонимные бездумные идиоты». «МЮ» жёстко отреагировал на расизм в адрес футболистов
«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте выступил с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес футболистов команды после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).
«Все в «Манчестер Юнайтед» испытывают отвращение к расистским оскорблениям, которые наши игроки получили в социальных сетях после вчерашнего матча. Мы осуждаем такое поведение и рады видеть, что другие болельщики относятся к нему так же. Клуб не терпит никаких форм расизма или дискриминации.
Идентифицировать личности этих анонимных бездумных идиотов будет проблематично. Мы призываем социальные сети усилить меры, чтобы предотвращать подобное поведение», — говорится в заявлении.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»:
Защитник «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям после поражения
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