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«Анонимные бездумные идиоты». «МЮ» жёстко отреагировал на расизм в адрес футболистов

«Анонимные бездумные идиоты». «МЮ» жёстко отреагировал на расизм в адрес футболистов
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте выступил с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес футболистов команды после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

«Все в «Манчестер Юнайтед» испытывают отвращение к расистским оскорблениям, которые наши игроки получили в социальных сетях после вчерашнего матча. Мы осуждаем такое поведение и рады видеть, что другие болельщики относятся к нему так же. Клуб не терпит никаких форм расизма или дискриминации.

Идентифицировать личности этих анонимных бездумных идиотов будет проблематично. Мы призываем социальные сети усилить меры, чтобы предотвращать подобное поведение», — говорится в заявлении.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»:

Защитник «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям после поражения
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