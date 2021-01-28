Стали известны соперники молодёжной сборной России в отборе на Евро-2023

Стала известна группа отбора молодёжной сборной России на Евро-2023. Национальная команда оказалась в группе C. Ей предстоит конкурировать со сборными Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в своём «телеграме». Даты проведения матчей станут известны позже. Девять победителей групп и лучшая команда, занявшая второе место, пройдут на Евро-2023 напрямую. Остальные обладатели вторых мест сыграют плей-офф.
Напомним, в декабре 2020 года состоялась жеребьёвка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2021 года. Сборная России попала в группу C. Соперниками российской сборной будут Исландия, Франция и Дания.
Матчи групповой стадии будут проходить с 24 по 31 марта. В плей-офф выйдут команды, занявшие два первых места в турнирной таблице группы. Турнир будет проходить в Словении и Венгрии.
Сборная России вышла на чемпионат Европы, заняв первое место в своей отборочной группе. Россияне набрали 23 очка и на три очка опередили сборную Польши, занявшую второе место. В молодёжном чемпионате Европы Россия не участвовала с 2013 года.
- 28 января 2021
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