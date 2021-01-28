«Неман» взял на просмотр россиянина Бакланова и украинца Путина

Белорусский клуб «Неман» на своём сайте сообщил о прибытии на просмотр в команду четверых футболистов.
Шанс закрепиться в составе получат молдавские игроки Сергей Трофан и Руслан Челари, а также россиянин Иван Бакланов и украинец Виктор Путин.
25-летний Бакланов является воспитанником ЦСКА, а в 2019 году перешёл в литовский клуб «Паланга», за который сыграл в чемпионате 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В 2010 году вызывался в расположение юношеской сборной России U17.
25-летний Путин является воспитанником киевской футбольной школы «Динамо» имени В.В. Лобоновского. Долгое время полузащитник выступает в польских клубах. Последним из них был ГКС из Белхатува, который играет во втором дивизионе. В прошлом сезоне провёл 21 матч и сделал 1 голевой пас.
- 28 января 2021
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