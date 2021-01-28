Уткин: если Черчесов улетит после первой прививки, есть шанс приехать со свежайшим ковидом

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса.
«Черчесов сообщил, что принял решение вакцинироваться, поскольку в конце недели ему нужно лететь в Турцию. Станиславу Саламовичу, видимо, никто не сказал, что прививка состоит из двух частей с интервалом в три недели и если он после первой через несколько дней улетит в Турцию, то у него есть все возможности приехать оттуда со свежайшим ковидом. Что, впрочем, не помешало ему назвать своё решение взвешенным и своевременным», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
Вместе с Черчесовым вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. В дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба национальной команды привиться от COVID-19.
- 28 января 2021
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