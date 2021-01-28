Кудряшов: не ожидал, что в Сочи столько болельщиков «Спартака»

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, часто ли встречает болельщиков из России в Турции.
«Российские фанаты в Турции не особо меня находили. У меня в Анталье сестра, живет здесь уже 13 лет, замужем за турком. Она интересуется, читает форумы, общается с русским сообществом города. Футбольная публика знает, что я здесь, но чтобы на улицах узнавали и заговаривали, — такого не было. Другое дело — Сочи. Не ожидал, что там столько болельщиков «Спартака». Постоянно подходили, желали удачи, делали селфи», — цитирует Кудряшова «Матч ТВ».
«Антальяспор» набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2020/2021. «Коньяспор» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Бешикташ» (41). В тройку лидеров турнира входят «Фенербахче» (39) и «Галатасарай» (36).
- 28 января 2021
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