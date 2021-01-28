Глава администрации Тамбовской области прокомментировал будущее «Тамбова»

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин прокомментировал будущее «Тамбова».
«Для футбольного клуба «Тамбов» сделано очень много. Руководство клуба это знает. Я не умаляю роль тренерского состава, руководства, футболистов. Их вклад тоже большой, но если бы не позиция региона — в истории тамбовского спорта не было бы таких побед. Футбольный клуб «Тамбов» — это НКО. Они получали бюджетную поддержку, гранты. И должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было очень низким. Как распределялись средства в клубе — непонятно. У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем. Я не поднимал эту тему из-за уважения к клубу, к футболу, к людям, которые ко мне пришли, а в ответ получал несправедливые обвинения», — цитирует Никитина tvtambov.ru.
- 28 января 2021
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