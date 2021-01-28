ВАДА против РУСАДА: можно ли считать Россию полностью проигравшей?

Новый выпуск подкаста «SILA Права» посвящён одному из самых громких дел в истории российского спорта — ВАДА против РУСАДА. Делу, по итогам которого весь российский спорт был отстранён на два года от выступлений под родным флагом. Мы разобрали 186-страничное решение CAS во всех подробностях.
Из выпуска вы узнаете: можно ли считать РУСАДА полностью проигравшими; какие аргументы сторон учли арбитры, а какие нет; сколько денег заработали юристы сторон; когда это всё прекратится? Приятного прослушивания, и не забывайте оставлять комментарии и делиться подкастом с друзьями!
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В этом выпуске:
02.05 — реакция ФИФА на идею создания Суперлиги.
11.53 — тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс признался в нарушении трансферных правил.
15.26 — футболист Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель за нарушение правил о ставках.
22.29 — факты дела ВАДА против РУСАДА.
28.03 — что такое система LIMS.
34.28 — процессуальная сторона дела.
37.07 — позиция РУСАДА по решению CAS.
41.26 — выводы CAS по данному делу.
46.25 — ключевые аргументы РУСАДА.
48.05 — основные санкции, наложенные CAS на РУСАДА.
57.12 — юридические расходы.
59.56 — кто всё-таки выиграл дело?
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