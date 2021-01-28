«Рубин» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Мусаеву

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что казанский клуб ведёт переговоры по приобретению полузащитника «Зенита» Леона Мусаева.



«Это правда. Мы практически подписали Мусаева. До конца сборов он будет с «Зенитом», а по окончанию присоединится к нам. Сумму назвать не могу», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщал, что казанцы ведут переговоры по выкупу 22-летнего футболиста. Ситуация, по его информации, осложняется тем, что главный тренер «Зенита» Семак не хоччет расставаться с Мусаевым.

В нынешнем сезоне РПЛ Мусаев провёл три матча, результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тысяч.