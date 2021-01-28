«Рубин» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Мусаеву

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что казанский клуб ведёт переговоры по приобретению полузащитника «Зенита» Леона Мусаева.
«Это правда. Мы практически подписали Мусаева. До конца сборов он будет с «Зенитом», а по окончанию присоединится к нам. Сумму назвать не могу», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщал, что казанцы ведут переговоры по выкупу 22-летнего футболиста. Ситуация, по его информации, осложняется тем, что главный тренер «Зенита» Семак не хоччет расставаться с Мусаевым.
В нынешнем сезоне РПЛ Мусаев провёл три матча, результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тысяч.
- 28 января 2021
-
17:26
-
17:25
-
17:14
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:43
-
16:32
-
16:17
-
15:54
-
15:54
-
15:44
-
15:24
-
15:17
-
14:53
-
14:44
-
14:35
-
14:31
-
14:17
-
13:50
-
13:42
-
13:36
-
13:33
-
13:14
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:16
-
12:08
-
11:49
-
11:40
-
11:39
-
11:32
-
11:16