«Фиорентина» подписала молодого голкипера
«Фиорентина» продолжает активные действия на трансферном рынке текущей зимой. Так, «фиалки» подписали перспективного голкипера софийского «Левски» Ивана Андонова. О переезде в Италию футболист рассказал на своей странице в «Инстаграме».
«Фиорентина» взяла Андонова в аренду до конца сезона. В соглашении 17-летнего болгарского вратаря с «фиалками» также предусмотрены опции продления аренды ещё на один сезон или полноценного выкупа игрока.
Андонов является воспитанником «Левски». В текущем сезоне он впервые попал в заявку основной команды.
Напомним, ранее состав «Фиорентины» пополнил нападающий «Спартака» Александр Кокорин. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.
Геннадий Орлов оценил перспективы Александра Кокорина в «Фиорентине»
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