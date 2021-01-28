«Фиорентина» подписала молодого голкипера

«Фиорентина» продолжает активные действия на трансферном рынке текущей зимой. Так, «фиалки» подписали перспективного голкипера софийского «Левски» Ивана Андонова. О переезде в Италию футболист рассказал на своей странице в «Инстаграме».

«Фиорентина» взяла Андонова в аренду до конца сезона. В соглашении 17-летнего болгарского вратаря с «фиалками» также предусмотрены опции продления аренды ещё на один сезон или полноценного выкупа игрока.

Андонов является воспитанником «Левски». В текущем сезоне он впервые попал в заявку основной команды.

Напомним, ранее состав «Фиорентины» пополнил нападающий «Спартака» Александр Кокорин. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.