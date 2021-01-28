«Интер» и «Рома» могут обменяться футболистами

«Рома» продолжает искать варианты для ухода Эдина Джеко после конфликта игрока с главным тренером «волков» Паулу Фонсекой. Сейчас «джаллоросси» рассматривают возможность обмена боснийца на Алексиса Санчеса из «Интера». Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Стороны уже вступили в переговоры по поводу возможного обмена игроками. Transfermarkt оценивает Санчеса в € 10 млн, а Джеко в € 8 млн. Поэтому не исключена доплата со стороны «Ромы».

Напомним, сейчас Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава «Ромы» по решению тренера. Кроме того Фонсека лишил боснийского форварда капитанской повязки. Новый генеральный менеджер «волков» Тьягу Пинту пытается помирить игрока и специалиста, но руководство «Ромы» всё равно продолжает подыскивать для Джеко новый клуб.