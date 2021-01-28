«Нижний Новгород» обыграл чемпиона Косово

В товарищеском матче на сборах «Нижний Новгород» переиграл косовскую «Дриту». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Оба гола нижегородской команды забил игрок, находящийся на просмотре. На 21-й минуте он ударом головой из пределов вратарской открыл счёт. Спустя семь минут после подачи Ставпеца игрок на просмотре головой забил второй мяч «Нижнего Новгорода».

«Дрита» — действующий чемпион Косово. «Нижний Новгород» — лидер Футбольной национальной лиги, после 26 туров нижегородцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков.

«Нижний Новгород» проводит в Турции два полноценных двухнедельных сбора: с 17 по 31 января и с 5 по 20 февраля. Руководитель клуба Равиль Измайлов ранее рассказал о планах усиления команды в зимнее трансферное окно.