«Нижний Новгород» обыграл чемпиона Косово

В товарищеском матче на сборах «Нижний Новгород» переиграл косовскую «Дриту». Встреча завершилась со счётом 2:0.
Оба гола нижегородской команды забил игрок, находящийся на просмотре. На 21-й минуте он ударом головой из пределов вратарской открыл счёт. Спустя семь минут после подачи Ставпеца игрок на просмотре головой забил второй мяч «Нижнего Новгорода».
«Дрита» — действующий чемпион Косово. «Нижний Новгород» — лидер Футбольной национальной лиги, после 26 туров нижегородцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков.
«Нижний Новгород» проводит в Турции два полноценных двухнедельных сбора: с 17 по 31 января и с 5 по 20 февраля. Руководитель клуба Равиль Измайлов ранее рассказал о планах усиления команды в зимнее трансферное окно.
- 28 января 2021
-
18:56
-
18:53
-
18:42
-
18:27
-
18:15
-
17:57
-
17:55
-
17:39
-
17:26
-
17:25
-
17:14
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:43
-
16:32
-
16:17
-
15:54
-
15:54
-
15:44
-
15:24
-
15:17
-
14:53
-
14:44
-
14:35
-
14:31
-
14:17
-
13:50
-
13:42
-
13:36
-
13:33
-
13:14
-
13:00
-
12:53
-
12:50