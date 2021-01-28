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Мэйтленд-Найлз хочет уйти из «Арсенала» в аренду

Мэйтленд-Найлз хочет уйти из «Арсенала» в аренду
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз хочет уйти в аренду текущей зимой. 23-летний футболист намерен отправиться за игровой практикой, чтобы повысить свои шансы на попадание в заявку сборной Англии на чемпионат Европы. Об этом сообщает издание Mirror.

Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт дал понять, что определяющим фактором при составлении заявки на Евро для него будет регулярная игровая практика и хорошие кондиции футболистов. В связи с этим Мэйтленд-Найлз и просит «Арсенал» отпустить его, если Микель Артета не видит в нём игрока основного состава.

Напомним, ранее зимой состав «канониров» покинули Месут Озил и Сократис Папастатопулос. В обоих случаях контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

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