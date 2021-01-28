«ПСЖ» готов продать Мбаппе летом, если игрок не продлит контракт

«Пари Сен-Жермен» рассмотрит вариант продажи Килиана Мбаппе ближайшим летом. Если французский форвард не продлит контракт с «парижанами», то клуб продаст его, дабы не отпускать через год бесплатно, на правах свободного агента. Об этом сообщает Marca.

«ПСЖ» предложил Мбаппе новый, улучшенный контракт, но игрок не спешит ставить свою подпись в соглашении с «парижанами». За ситуацией пристально следят «Реал» и «Ливерпуль», которые уже контактировали с 22-летним французом.

Transfermarkt оценивает Мбаппе в € 180 млн. Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, его предыдущим местом прописки был «Монако». В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей во французской Лиге 1 и забил в них 14 голов и отдал 6 результативных передач.