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РФС будет выплачивать судьям женской Суперлиги по 30 тыс. рублей за счёт ФИФА

РФС будет выплачивать судьям женской Суперлиги по 30 тыс. рублей за счёт ФИФА
Футбол / Прочие турниры 0
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Российский футбольный союз будет выплачивать ежемесячную зарплату судьям, обслуживающим матчи чемпионата и Кубка России среди женщин, сообщает пресс-служба РФС.

«Судья категории ФИФА будет получать 30 тысяч рублей, судья — 15 тысяч рублей, вознаграждение ассистентов составит 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей для помощников с категорией ФИФА. Финансирование проекта будет осуществляться за счёт средств ФИФА, полученных на поддержку женского футбола», — говорится в сообщении.

Ранее зарплата арбитра состояла только из гонораров за обслуживание матчей.

«Россиянки считаются одними из лучших в мире арбитров и востребованы на международной арене. Утверждение ежемесячного вознаграждения для судей Суперлиги и Кубка России среди женщин имеет большое значение для развития этого направления работы. Это даёт возможность арбитрам сосредоточиться на подготовке к новому сезону и подойти к началу турнира в хорошей форме, а также повышает общую привлекательность профессии арбитра», — заявил председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц.

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