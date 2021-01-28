Ещенко: Промеса и Антошкой называли, и Квинси. Крал у нас — Бивис и Батхед
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о прозвищах игроков красно-белых.
«Промес? Когда придёт, тогда спросите. Его и Антошкой называли, и Квинси. Крал у нас — Бивис и Батхед. Кутепов — Ибрагимович. Тенденции и привязок нет. Есть ли у меня желание поиграть в атаке? Есть. Закончу — поиграю. С Квинси у нас хорошие были отношения, называл меня братухой», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Красно-белые провели первый зимний сбор в Дубае. Во время него москвичи не проводили товарищеских матчей. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В тройку лидеров также входят «Зенит» (41) и ЦСКА (37).
Ребров и Ещенко сыграли в домино и рассказали о сборах в новой видеорубрике «Спартака»
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