Ещенко: Промеса и Антошкой называли, и Квинси. Крал у нас — Бивис и Батхед

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о прозвищах игроков красно-белых.

«Промес? Когда придёт, тогда спросите. Его и Антошкой называли, и Квинси. Крал у нас — Бивис и Батхед. Кутепов — Ибрагимович. Тенденции и привязок нет. Есть ли у меня желание поиграть в атаке? Есть. Закончу — поиграю. С Квинси у нас хорошие были отношения, называл меня братухой», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Красно-белые провели первый зимний сбор в Дубае. Во время него москвичи не проводили товарищеских матчей. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В тройку лидеров также входят «Зенит» (41) и ЦСКА (37).