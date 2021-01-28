Скаут из Серии А: в РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии

Скаут из Серии А Алекс Великих рассказал об интересе итальянских клубов к футболистам из Российской Премьер-Лиги.

«То, что интерес возникает к футболистам, выходящим из чемпионата России, связано с определенными спадами в зарплатах, растущими амбициями игроков, их желаниями показать себя в Европе, топ-лигах. Это приводит к тому, что наблюдается такая тенденция — позитивная для российского футбола. Российский чемпионат не является быстрым, поэтому адаптация игроков в лигах, где практикуется высокоскоростной футбол, например, в английской, был бы сложнее, чем в Италии. Там очень много ветеранов, главное — тактическая сторона футбола.

Думаю, что интерес к российскому чемпионату будет наблюдаться. На российском рынке присутствуют 3-4 футболиста, которые вызывают внимательный интерес итальянской публики. Имею в виду со стороны специалистов, — рассказал Алекс Великих в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Беневенто» на правах аренды. Футболист уже прибыл в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом.