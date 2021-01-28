Скаут из Серии А: в РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии

Скаут из Серии А Алекс Великих рассказал об интересе итальянских клубов к футболистам из Российской Премьер-Лиги.
«То, что интерес возникает к футболистам, выходящим из чемпионата России, связано с определенными спадами в зарплатах, растущими амбициями игроков, их желаниями показать себя в Европе, топ-лигах. Это приводит к тому, что наблюдается такая тенденция — позитивная для российского футбола. Российский чемпионат не является быстрым, поэтому адаптация игроков в лигах, где практикуется высокоскоростной футбол, например, в английской, был бы сложнее, чем в Италии. Там очень много ветеранов, главное — тактическая сторона футбола.
Думаю, что интерес к российскому чемпионату будет наблюдаться. На российском рынке присутствуют 3-4 футболиста, которые вызывают внимательный интерес итальянской публики. Имею в виду со стороны специалистов, — рассказал Алекс Великих в эфире «Матч ТВ».
Напомним, нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Беневенто» на правах аренды. Футболист уже прибыл в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом.
- 28 января 2021
-
20:34
-
20:31
-
20:11
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:46
-
19:36
-
19:31
-
19:10
-
18:56
-
18:53
-
18:42
-
18:27
-
18:15
-
17:57
-
17:55
-
17:39
-
17:26
-
17:25
-
17:14
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:43
-
16:32
-
16:17
-
15:54
-
15:54
-
15:44
-
15:24
-
15:17
-
14:53
-
14:44
-
14:35