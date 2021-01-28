Нобоа: знаю, что Кокорин может показать топ-футбол в «Фиорентине»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Удачи ему в карьере. Знаю, он хороший человек и может показать там топ-футбол. Видел его игру на тренировках и на поле. Смотрел, как он играет, и верю, что он будет показывать хороший футбол.
Критика в адрес Кокорина? Это футбол. Ты можешь сыграть в один день супер, а на следующей неделе плохо. Конечно, общался с ним после перехода. В Италии хороший футбол. Списывались, пожелал удачи ему и его семье», — цитирует Нобоа Sport24.
Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». 27 января состоялась презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.
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