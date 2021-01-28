Нойер впервые выведет «Баварию» на матч в радужной капитанской повязке

Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер выведет команду на матч с «Хоффенхаймом» в радужной капитанской повязке, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Кроме того, во время домашнего матча, который состоится в субботу, 30 января, «Альянц Арена» будет сиять всеми цветами радуги. В кампании в поддержку ЛГБТ также примут участие капитаны женских команд и баскетболисты «Баварии».

«День памяти в немецком футболе основан на Международном дне памяти жертв холокоста 27 января. В 2021 году в центре внимания кампании „Больше никогда!“ будут однополые отношения. В годы тирании национал-социалисты действовали против всех, кто не вписывался в их мировоззрение. Миллионы людей подвергались преследованиям, пыткам и убийствам, среди них было огромное число гомосексуалистов, которых считали ненормальными. «Бавария» и Бундеслига громко и чётко заявляют: «Больше никогда!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее Немецкий футбольный союз вспомнил о годовщине освобождения Освенцима и жертв холокоста. Холокост — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии.