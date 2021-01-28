Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тухель: в этом году «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов и Кубок Англии

Тухель: в этом году «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов и Кубок Англии
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о первых днях работы в лондонском клубе.

«Считаю себя реалистом. Я в клубе, в ДНК которого заложено желание постоянно побеждать и охотиться за трофеями. Я здесь, чтобы бороться с «Челси» за каждый трофей. В этом году речь про Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Сейчас нереально говорить о титуле АПЛ, между нами и лидерами слишком много команд. Мы просто потеряем фокус. Но наша работа также в том, чтобы доводить каждого футболиста до предела возможностей. Ещё одна часть успеха – делать фанатов счастливыми. Люди должны быть рады, когда приходят на «Стэмфорд Бридж», и с радостью наблюдать за нашей командой, с нетерпением ожидать матчей. Это еще одна сторона успеха. Но, в конце концов, не нужно много говорить. В «Челси» ты приходишь ради трофеев, вот и всё», – приводит слова немца ESPN.

«Челси» в 20 матчах набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Тухель оценил необходимость зимних трансферов для «Челси»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021