Тухель: в этом году «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов и Кубок Англии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о первых днях работы в лондонском клубе.
«Считаю себя реалистом. Я в клубе, в ДНК которого заложено желание постоянно побеждать и охотиться за трофеями. Я здесь, чтобы бороться с «Челси» за каждый трофей. В этом году речь про Лигу чемпионов и Кубок Англии.
Сейчас нереально говорить о титуле АПЛ, между нами и лидерами слишком много команд. Мы просто потеряем фокус. Но наша работа также в том, чтобы доводить каждого футболиста до предела возможностей. Ещё одна часть успеха – делать фанатов счастливыми. Люди должны быть рады, когда приходят на «Стэмфорд Бридж», и с радостью наблюдать за нашей командой, с нетерпением ожидать матчей. Это еще одна сторона успеха. Но, в конце концов, не нужно много говорить. В «Челси» ты приходишь ради трофеев, вот и всё», – приводит слова немца ESPN.
«Челси» в 20 матчах набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 28 января 2021
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