Ещё одна трансферная цель «Барселоны» не перейдёт в каталонский клуб в январе

Защитник «Челси» Маркос Алонсо, скорее всего, не покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно.



Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, 30-летний испанец надеется, что после увольнения Фрэнка Лэмпарда и прихода Томаса Тухеля на пост наставника «аристократов» он сможет вернуться в обойму синих.



По сообщениям источника, интерес к Маркосу Алонсо проявляла «Барселона». Каталонский клуб рассматривал Алонсо в качестве альтернативы Жорди Альбе на левый фланг обороны.



В нынешнем сезоне АПЛ 30-летний испанец провёл всего три матча и не отметился результативными действиями. «Челси» в 20 матчах набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



Портал Transfermarkt оценивает Маркоса Алонсо в € 13 млн. Контракт игрока с «Челси» действует до 30 июня 2023 года.

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