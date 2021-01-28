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Ещё одна трансферная цель «Барселоны» не перейдёт в каталонский клуб в январе

Ещё одна трансферная цель «Барселоны» не перейдёт в каталонский клуб в январе
Футбол / Англия 0
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Защитник «Челси» Маркос Алонсо, скорее всего, не покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, 30-летний испанец надеется, что после увольнения Фрэнка Лэмпарда и прихода Томаса Тухеля на пост наставника «аристократов» он сможет вернуться в обойму синих.

По сообщениям источника, интерес к Маркосу Алонсо проявляла «Барселона». Каталонский клуб рассматривал Алонсо в качестве альтернативы Жорди Альбе на левый фланг обороны.

В нынешнем сезоне АПЛ 30-летний испанец провёл всего три матча и не отметился результативными действиями. «Челси» в 20 матчах набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Портал Transfermarkt оценивает Маркоса Алонсо в € 13 млн. Контракт игрока с «Челси» действует до 30 июня 2023 года.

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