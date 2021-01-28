Массимилиано Аллегри подписал предварительный контракт с «Ромой»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри близок к возвращению в чемпионат Италии, сообщает Calciomercato.
Специалист подписал предварительный контракт с «Ромой» сроком на два или три года. Зарплата итальянского тренера составит € 4,5 млн в год. Предварительное соглашение вступит в силу при одном условии — по итогам сезона «Рома» должна попасть в Лигу чемпионов УЕФА.
Полноценный контракт с Аллегри будет подписан, если «Рома» получит право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Не исключено появление Аллерги в римской команде в ходе сезона-2020/2021, если результаты «Ромы» ухудшатся.
«Рома» занимает третье место в таблице в Серии А, набрав 37 очков в 19 матчах. В последних четырех матчах команда одержала лишь одну победу.
Сообщалось, что Аллегри был одним из кандидатов на место Фрэнка Лэмпарда в «Челси», но «аристократы» вычеркнули кандидатуру итальянского специалиста из своего шорт-листа.
- 28 января 2021
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