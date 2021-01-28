Шалимов: не сказал бы, что Кокорин молодец. Любой бы уехал на его месте

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Кокорин — молодец? В «Спартаке» ситуация была неоднозначной, поэтому не сказал бы, что он молодец. Любой бы поехал на его месте. Большинство не уезжает? Предложений нет. Есть разговоры, что один туда не поехал, другой — сюда. А вот у Миранчука было конкретное предложение. Уехал по определённым причинам. Контракт заканчивался, и клуб «Локомотив» хотел заработать какие-то деньги.

С Кокориным другая ситуация. Он не был нужен «Спартаку». Думаю, винить только его в том, что не получалось в «Спартаке», нельзя. Если брать схему москвичей, то Бакаев тоже в ней растворяется. Ларссон не всегда активно играет. В «Фиорентине» Саша может играть одного из трёх нападающих. Жду, что он будет появляться в составе сначала на замену в каких-то матчах.

«Фиорентина» играет в похожей схеме с «Сочи». Нужно понять, где тренер видит Кокорина. Ещё зависит, как игрок будет набирать форму на тренировках и проявлять себя. Качества у него есть, скорость не пропала, дриблинг есть. Сейчас Кокорину надо учить язык, чтобы вписаться в коллектив и понимать, что происходит. Уверен, Пранделли не говорит по-английски, так что без итальянского — никуда.

Кокорину сейчас дадут тренера по физподготовке, чтобы набрать какие-то качества, нужные для игры. Важно не получить серьёзную травму, потому что можно надолго вылететь. Дальше будет самый важный момент. В Италии намного жёстче в плане позиции. Нельзя будет играть там, где хочется", — цитирует Шалимова Матч ТВ.