Артета: не стану сравнивать Эдегора с Месси. Это проигранная битва

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о полузащитнике Мартине Эдегоре, недавно перешедшим в стан «канониров» на правах аренды.



«Даже близко не стал бы сравнивать Эдегора с Месси. На мой взгляд, это проигранная битва. Мартин это Мартин. В последние несколько сезонов он прогрессировал и развивался в правильном направлении. Очень внимательно слежу за ним, потому что он играл за «Реал Сосьедад» — команду из моего родного города. Я очень хорошо ознакомлен с игрой норвежца.



Он очень талантливый. Ему нужны подходящая среда и немного времени. У Мартина есть качества, которые помогут нам добиться успеха. Безусловно, у него есть всё что нам нужно. Эдегор может играть на флангах, он по-настоящему творческий игрок. Мартин чувствует себя комфортно при игре с мячом в стеснённых условиях, он способен создавать моменты, забивать голы», — цитирует специалиста Daily Mail.



Эдегор арендован «Арсеналом» до конца сезона-2020/2021. В нынешнем сезоне норвежец провёл за мадридский «Реал» семь матчей в чемпионате Испании. На его счету два матча в Лиге чемпионов УЕФА. Эдегор перешёл в «Королевский клуб» в 2015 году.

Эдегор рассказал про значение Артеты при переходе в «Арсенал»