«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на центральный матч 20-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Родон, Орье, Доэрти, Дайер, Дэвис, Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Н'Домбеле, Бергвейн, Кейн.
Запасные: Харт, Санчес, Алдервейрелд, Уинкс, Алли, Ламела, Моура, Сиссоко, Винисиус, Бэйл.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Милнер, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
Запасные: Келлехер, Филлипс, Рис Уильямс, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Шакири, Ориги.
Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 5-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.
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