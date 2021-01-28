Ахмед Муса станет игроком «Вест Бромвича» на следующей неделе

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса на следующей неделе станет игроком «Вест Бромвича». 28-летний нигериец присоединится к «дроздам» на правах свободного агента, информирует The Telegraph.
В начале недели Муса отправится на медицинское обследование перед подписанием контракта, после чего сразу присоединится к новой команде. Стороны заключат краткосрочное соглашение, возможность пролонгации которого будет обсуждаться летом.
Напомним, у Мусы есть опыт игры в АПЛ за «Лестер», куда перешёл из ЦСКА в 2016 году. Последним клубом нигерийца был саудовский «Аль-Наср», в составе которого он провёл 57 матчей, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает Ахмеда в € 6 млн. Ранее форварда связывали с «Галатасараем», но переход так и не состоялся.
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