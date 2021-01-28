Президент «Лиона» призвал уменьшить количество команд в Лиге 1

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что количество команд в чемпионате Франции необходимо сократить.
«Нам нужны решения, соответствующие предложениям, которые может сделать вещание. Понимаем, что сейчас необходимо сократить количество команд в Лиге 1, в том числе потому, что этого требует УЕФА. Знаем также, что ассоциация хочет этого из-за большого количества матчей, которые проводят национальные сборные. Это могут быть три лиги по 16 команд, или Лига 1 с 16 командами и Лига 2 с двумя группами по 12 команд. Мы должны улучшать высший дивизион, чтобы у нас было больше интересных матчей.
Регби, где стало 14 команд, получило новую жизнь, и мы должны вдохновиться этим примером. Можно проголосовать за предложения по реформе на следующей генеральной ассамблее, в июне", — приводит слова Оляса Get French Football News.
- 28 января 2021
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