Защитник «Манчестер Юнайтед» отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес.



Сегодня, 28 января, в ответ на оскорбления в социальных сетях Туанзебе в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал видео с такой подписью: «Моя раса, моя религия, мой цвет = футбол».

Видео можно посмотреть на странице Акселя Туанзебе в "Инстаграм".

Матч с «Шеффилдом» (1:2) стал у Туанзебе первым в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, в котором он вышел на поле в стартовом составе манкунианцев. Именно от ноги Акселя был забит второй гол «Шеффилд Юнайтед» в матче. В нынешнем сезоне 23-летний воспитанник «Манчестер Юнайтед» провёл 5 матчей в чемпионате Англии.



«Манчестер Юнайтед», в 20 матчах набрав 40 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.