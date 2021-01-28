Защитник «Манчестер Юнайтед» отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес.
Сегодня, 28 января, в ответ на оскорбления в социальных сетях Туанзебе в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал видео с такой подписью: «Моя раса, моя религия, мой цвет = футбол».
Видео можно посмотреть на странице Акселя Туанзебе в "Инстаграм".
Матч с «Шеффилдом» (1:2) стал у Туанзебе первым в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, в котором он вышел на поле в стартовом составе манкунианцев. Именно от ноги Акселя был забит второй гол «Шеффилд Юнайтед» в матче. В нынешнем сезоне 23-летний воспитанник «Манчестер Юнайтед» провёл 5 матчей в чемпионате Англии.
«Манчестер Юнайтед», в 20 матчах набрав 40 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 28 января 2021
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