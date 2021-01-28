Моуринью: «Ливерпуль» — потрясающая команда. Матчи с ними всегда мотивируют

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
«Конечно, не стоит ожидать, что мы сможем провести оставшиеся матчи сезона без проблем. Сегодня у нас не хватает пары игроков, но мы готовы к матчу.
Считаю, нет большой разницы, когда играть, но все же немного странно, что в первых 19 матчах мы дважды встречались с «Ливерпулем», но до сих пор не играли с «Астон Виллой».
Но матчи с «Ливерпулем» всегда мотивируют, особенно в последние годы, когда они доминировали в АПЛ, побеждали в Лиге чемпионов. Потрясающая команда!» – приводит слова Моуринью BBC.
Встреча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» пройдёт сегодня, 28 января, в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.
Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 5-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.
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