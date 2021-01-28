Почеттино — о Месси: великий футболист впишется в любую команду

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.
«Хотел бы я видеть Месси в „ПСЖ“? Всё, что скажу, всё равно поймут неправильно. Мне нравятся игроки, которые у меня есть. Но великий футболист впишется в любую лигу и любую команду», — цитирует Почеттино Marca.
Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба, но контракт остался в силе. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи. «Барселона» в 19 встречах набрала 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- 28 января 2021
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