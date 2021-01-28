Фабиньо пропускает матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо пропускает матч 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» из-за травмы.



Как сообщает Sky Sports, бразильский полузащитник пропустит сегодняшний матч со «шпорами» из-за незначительной мышечной травмы. Фабиньо отсутствовал на утренней тренировке мерсисайдцев. О сроках восстановления 27-летнего бразильца пока не сообщается.



В нынешнем сезоне АПЛ Фабиньо провёл 17 матчей и не отметился результативными действиями.



Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 5-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.



Встреча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» пройдёт сегодня, 28 января, в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на центральный матч 20-го тура АПЛ