«Милан» близок к продлению контракта с одним из своих лидеров
Атакующий полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к пролонгации контракта с клубом. Стороны могут подписать новое соглашение сроком до 2024 года, сообщает авторитетный журналист Николо Скира.
«Россонери» предлагают 26-летнему турку контракт с зарплатой € 4 млн, в то время как игрок хочет получать € 5 млн. Однако ожидается, что стороны смогут найти компромисс в вопросе финансовых условий нового контракта в ближайшие дни.
В сезоне-2020/2021 Чалханоглу провёл за «Милан» 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн. Интерес к Хакану проявлял и «Манчестер Юнайтед», но удачные выступления «Милана» в нынешнем сезоне мотивировали турецкого полузащитника остаться в Италии.
Хакан Чалханоглу, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
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