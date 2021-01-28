«Милан» близок к продлению контракта с одним из своих лидеров

Атакующий полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к пролонгации контракта с клубом. Стороны могут подписать новое соглашение сроком до 2024 года, сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

«Россонери» предлагают 26-летнему турку контракт с зарплатой € 4 млн, в то время как игрок хочет получать € 5 млн. Однако ожидается, что стороны смогут найти компромисс в вопросе финансовых условий нового контракта в ближайшие дни.

В сезоне-2020/2021 Чалханоглу провёл за «Милан» 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн. Интерес к Хакану проявлял и «Манчестер Юнайтед», но удачные выступления «Милана» в нынешнем сезоне мотивировали турецкого полузащитника остаться в Италии.