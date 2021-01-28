VAR отменил гол Сон Хын Мина в самом начале матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» проходит центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Идёт 8-я минута матча, счёт ничейный — 0:0.



На 3-й минуте матча нападающий «шпор» Сон Хын Мин получил мяч в центре поля, покатил на Кейна, тот вырезал обратную передачу Сону, выведя его один на один с вратарём «Ливерпуля» Алисоном, и кореец чётко реализовал этот шанс, пробив мимо голкипера в левый нижний угол, однако судья с помощью VAR отменил взятие ворот, зафиксировав у южнокорейца офсайд.

Видео отменённого гола Сон Хын Мина

Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 5-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».