Коваленко на выходных пройдёт медобследование в «Аталанте»

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко пройдёт медобследование в «Аталанте» в эти выходные, сообщает Football Italia.

В случае успешного прохождения осмотра украинец может сразу же присоединиться к клубу из Бергамо.

Сообщалось, что «Аталанта» намерена приобрести 24-летнего украинского полузащитника «Шахтёра» Виктора Коваленко до конца январского трансферного окна. Ранее в СМИ публиковалась информация, что бергамаски достигли принципиальной договорённости о переходе полузащитника летом, по истечении контракта. Однако ситуация могла измениться из-за продажи атакующего хавбека Алехандро Гомеса в испанскую «Севилью», которая изначально не входила в планы клуба.



Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. Напомним, что за «Аталанту» выступает его соотечественник Руслан Малиновский.