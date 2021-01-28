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Дженк Тосун заявил о готовности перейти в «Бешикташ». Игроком интересуется ЦСКА

Дженк Тосун заявил о готовности перейти в «Бешикташ». Игроком интересуется ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун, которым интересуется московский ЦСКА, заявил о готовности вернуться в турецкий «Бешикташ».

«Если «Эвертон» и «Бешикташ» договорятся, я готов снова надеть черно-белую майку. Хотел бы внести вклад в результаты «Бешикташа» до конца сезона. Если «Эвертон» одобрит трансфер, для меня это не будет проблемой», — приводит слова Тосуна The Guardian со ссылкой на NTV Spor.

Турецкий форвард не входит в планы Карло Анчелотти. В нынешнем сезоне он провёл за «Эвертон» всего 7 матчей во всех турнирах. Действующий контракт Тосуна с мерсисайдским клубом истекает в 2022 году. «Ириски» готовы отдать Тосуна в аренду с одним обязательным условием — зарплату игроку в полном объёме должен будет выплачивать новый клуб.

Напомним, ЦСКА уже сделал официальное предложение об аренде турецкого нападающего.

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