Роберто Фирмино в матче с «Тоттенхэмом» забил первый гол «Ливерпуля» в 2021 году. Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» проходит центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». После первого тайма счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.



Счёт был открыт на четвёртой добавленной к первому тайму минуте. Садио Мане прошёл в штрафную, выполнил выверенный прострел вдоль ворот на Роберто Фирмино, и тот с пары метров переправил мяч в сетку. Вратарь «шпор» Уго Льорис до мяча не дотянулся, а защитник Эрик Дайер не рискнул идти в подкат в своей вратарской.

Видео гола Роберто Фирмино

Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».