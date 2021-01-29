М'Байе Ньянг продолжит карьеру в «Дженоа»

Нападающий «Ренна» М'Байе Ньянг близок к возвращению в Италию. В ближайшее время 26-летний сенегалец станет игроком «Дженоа», информирует авторитетный журналист Николо Скира.

«Грифоны» подпишут Ньянга на правах аренды с правом первоочередного выкупа за € 10 млн. Действующий контракт М'Байе с «Ренном» рассчитан до лета 2023 года, однако форвард уже сейчас готов сменить прописку, ведь он потерял место в стартовом составе «бретонцев».

В сезоне-2020/2021 Ньянг провёл за «Ренн» 9 матчей и забил всего 1 мяч. Сенегальский форвард намеревался покинуть стан «бретонцев» ещё прошлым летом, тогда им интересовались «Марсель» и катарский «Аль-Духаиль». Однако стороны не сумели договориться по финансовым условиям.

Этой зимой Ньянга связывали с «Аль-Шабаб» и другими клубами из Саудовской Аравии.