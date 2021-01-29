Жоэль Матип и Гарри Кейн получили травмы в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» проходит центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». После первого тайма счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.



Сразу после перерыва в составах команд произошли знаковые замены. Вместо нападающего «шпор» Гарри Кейна на поле появился вингер Эрик Ламела. В первом тайме ему два раза оказывал помощь медицинский персонал.



А у «Ливерпуля» вместо защитника Жоэля Матипа, недавно восстановившегося от травмы, на поле появился Натаниел Филлипс.



Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.