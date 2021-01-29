Первый гол Александера-Арнольда в нынешнем сезоне АПЛ. Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» проходит центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Идёт 50-я минута матча, счёт 2:1 в пользу мерсисайдцев.
На 47-й минуте гости забили свой второй гол в матче. Садио Мане нанёс плотный удар с 20 метров в дальний угол, но вратарь хозяев Уго Льорис в падении отразил его, однако на добивание успел защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и поразил противоположный угол ударом в касание.
Видео гола Трента Александера-Арнольда
Для 22-летнего англичанина это первый гол в нынешнем сезоне АПЛ.
Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.
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