Шикарный удар Хёйбьерга сокращает отставание «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» проходит центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Идёт 55-я минута матча, счёт 2:1 в пользу мерсисайдцев.



На 49-й минуте хозяева сократили своё отставание в счёте. Полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг обработал мяч после передачи Стивена Бергвейна и отличным ударом из-за пределов штрафной отправил его в правый угол ворот, под самую штангу.

Видео гола Пьера-Эмиля Хёйбьерга

Для 25-летнего датчанина это первый гол за «Тоттенхэм Хотспур» в матчах АПЛ.



Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.