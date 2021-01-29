Садио Мане воспользовался ошибкой защиты «Тоттенхэма» и упрочил преимущество «Ливерпуля»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» проходит центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Идёт 72-я минута матча, счёт 3:1 в пользу мерсисайдцев.



На 65-й минуте гости снова упрочили своё преимущество. Трент Александер-Арнольд выполнил навес в штрафную. Защитник «шпор» Джо Родон первым оказался на мяче, но сыграл очень неловко, не сумев прервать передачу и, по сути, просто продлив её на Садио Мане, который с убойной дистанции вколотил мяч в ворота.

Видео гола Садио Мане

Это седьмой гол 28-летнего сенегальца в АПЛ-2020/2021.



Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.