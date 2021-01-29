Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо перейдёт в «Боку Хуниорс»

Бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо, права на которого сейчас принадлежат «Манчестер Юнайтед», с большой долей вероятности продолжит карьеру в Аргентине. 30-летний игрок уже несколько недель тренируется с «Бокой Хуниорс».
Как сообщает издание Ole, у Рохо уже есть устная договорённость с руководством аргентинского гранда. Действующее соглашение Маркоса с «красными дьяволами» истекает ближайшим летом, но тренерский штаб «МЮ» не рассчитывает на него, поэтому готов отпустить игрока уже этой зимой.
Рохо подпишет с «Бокой» контракт сроком на два года. Также будет предусмотрена опция пролонгации ещё на один сезон.
Напомним, с января 2011 года по июль 2012 года Марко выступал за московский «Спартак». В «Манчестер Юнайтед» Рохо перешёл в сезоне-2014/2015.
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