Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо перейдёт в «Боку Хуниорс»

Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо перейдёт в «Боку Хуниорс»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо, права на которого сейчас принадлежат «Манчестер Юнайтед», с большой долей вероятности продолжит карьеру в Аргентине. 30-летний игрок уже несколько недель тренируется с «Бокой Хуниорс».

Как сообщает издание Ole, у Рохо уже есть устная договорённость с руководством аргентинского гранда. Действующее соглашение Маркоса с «красными дьяволами» истекает ближайшим летом, но тренерский штаб «МЮ» не рассчитывает на него, поэтому готов отпустить игрока уже этой зимой.

Рохо подпишет с «Бокой» контракт сроком на два года. Также будет предусмотрена опция пролонгации ещё на один сезон.

Напомним, с января 2011 года по июль 2012 года Марко выступал за московский «Спартак». В «Манчестер Юнайтед» Рохо перешёл в сезоне-2014/2015.

Лингард и Рохо могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021