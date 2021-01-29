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«Наполи» разгромил «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Наполи» разгромил «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Футбол / Италия 0
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В матче 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» принимал на своём поле «Специю». Встреча проходила на недавно переименованном стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2.

Судьба этого матча фактически была решена уже в первом тайме, ведь «Наполи» забил 4 гола. Свои фамилии на табло записали Калиду Кулибали (5-я минута), Ирвин Лосано (20-я минута), Маттео Политано (30-я минута) и Элиф Элмас (40-я минута). «Специя» до перерыва сподобилась лишь на один удар в сторону ворот оппонента.

Во втором тайме «Наполи» переключился на энергосберегающий режим и откровенно бросил играть. «Специя» за вторую половину встречи нанесла два удара по воротам — оба оказались результативными. Однако никаких глобальных результатов это не дало. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Наполи» со счётом 4:2.

В полуфинале Кубка Италии «партенопейцам» предстоит сойтись в очном противостоянии с «Аталантой».

Кубок Италии. 1/4 финала
28 января 2021, четверг. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
4 : 2
Специя
Специя
1:0 Кулибали – 5'   2:0 Лосано – 20'   3:0 Политано – 30'   4:0 Элмас – 40'   4:1 Гьяси – 71'   4:2 Акампора – 73'
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